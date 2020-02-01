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عثمان نجار: “لهذا السبب تعاقدنا مع عدة لاعبين جزائريين”

الرياضة
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عثمان نجار: “لهذا السبب تعاقدنا مع عدة لاعبين جزائريين”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف مساعد مدرب نادي الترجي التونسي، عثمان نجار، سبب تهافت الأندية التونسية، مؤخرا، على غرار فريقه، على اللاعبين الجزائريين.

وصرح عثمان نجار، لتلفزيون “النهار”: “اللاعبون الجزائريون أظهروا إمكانيات كبيرة، لهذا أصبحوا محط أنظار عدة أندية، وتزامن هذا مع مغادرة لاعبينا نحو بطولات أخرى”.

وأضاف: “الأندية التي تطمح للعب على الألقاب سواء على المستوى المحلي أو القاري، مجبرة على استقدام أفضل اللاعبين، وبالنسبة لنا وجدنا أفضل اللاعبين في الجزائر”.

وتابع عثمان نجار: “حتى بالنسبة للاعبين الجزائريين الذين ينتقلون إلى الأندية التونسية، لا يجدون صعوبة في الإندماج، هذا أمر جيد”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=766591

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