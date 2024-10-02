عجالي: “أجواء ملعب “حسين آيت أحمد” تعكس صورة الجزائر التي نحبها”

أبدى المدرب الجزائري لخضر عجالي، انبهاره الكبير بالأجواء التي عاشها بملعب “حسين آيت أحمد” خلال مباراة شبيبة القبائل، ومولودية الجزائر.

وصرّح عجالي، للموقع الرسمي لـ”الفاف”: “أشكر الاتحاد الجزائري على المبادرة التي قام بها من خلال إتاحة الفرصة لنا لمتابعة مبارة شبيبة القبائل، ومولودية الجزائر، بملعب “حسين آيت أحمد”.

كما أضاف: “هذه المبادرة تدخل في اطار التربص الخاص بالحصول على شهادة التدريب صنف “كاف برو””.

وتابع لخضر عجالي: “الأجواء التي عشناها في الملعب تعكس صورة الجزائر التي نحبها، مثلما قالها المرحوم محند شريف حناشي”.