عجالي: “تلقيت عدة عروض لكن أرفض العمل في مناخ متعفن”
بقلم كريم تيغرمت
كشف المدرب الجزائري لخضر عجالي، رفضه عدة عروض للعمل مجددا في الجزائر، مرجعا السبب في ذلك للمناخ المتعفن في البطولة المحلية.
وقال عجالي، في تصريح لتلفزيون “النهار”: “أضن أن الخاص والعام يعرف شخصيتي، كوني أرفض العمل في مناخ متعفن”.
كما أضاف: “تلقيت عدة عروض من الدرجة الاولى الوطنية، والدرجة الثانية، لكن أعرف مسبقا بأني سألاقي صعوبات”.
وتابع لخضر عجالي: “أرفض تولي تدريب فرق، ثم اشتكي غياب الأموال، لذا اتخدت قرار بالعودة إلى فرنسا، وعملت في ليبيا، ثم منتخب تنزانيا، وحاليا أنا في الكويت”.
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