عجالي :”لدينا المئات من محرز وزطشي مثال للجميع”

إعتبر الدولي الجزائري السابق، لخضر عجالي بأن اللاعبين الناشطين في الدوري المحلي، يمتلكون موهبة حقيقية ولكنها غير مُستغلة لحد الساعة.

وقال في تصريحات لقناة “SFR SOPRT” الفرنسية :”المواهب موجودة وبقوة في الجزائر، ولكن المُشكل بالنسبة لهم يبقى تكتيكيا بالدرجة الأولى”.

وواصل :”الجزائري والإفريقي عموما جيدون من الناحية التقنية، ولدينا المئات من محرز ولكن مُشكلتهم في عدم قدرتهم على التطور تكتيكيا”.

وأشاد التقني برئيس “الفاف”، زطشي مُعتبرا إياه مثلا لمُسيري الكرة في الجزائر، لأنه يُركز على التكوين منذ فترته مع بارادو.