عجالي: “واجهنا شباب بلوزداد بتشكيلة أغلب لاعبيها بين 17 و19 سنة”

أشاد مدرب نادي حافيا كوناكري الغيني لخضر عجالي بأداء فريق شباب بلوزداد، مؤكدا أنه استحق الفوز والتأهل إلى دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وقال لخضر عجالي في تصريح للتلفزيون العمومي عقب المباراة التي احتضنها ملعب نيلسون مانديلا: “كنت معجبا كثيرا بالملعب والمباراة، وهنا يجب أن نقف عند نقطة مهمة وهي مطالبي برحيل أشخاص ليست لهم علاقة بكرة القدم”

وأضاف المدرب الغيني قائلا: “الجمهور الجزائري يجب أن يعرف أنه كان يلعب ضد فريق يتكون أغلب لاعبيه من فئة بين 17 و19 سنة، الحكم ظلمنا ولم يمنحنا ضربة جزاء”

وختم قائلا: “سياسة كرة القدم جيدة في حافيا كوناكري، أنا سعيد بلاعبي وسعيد جدا بمباراتم الأولى في صنف الأكابر، وعلى كل هنيئا لشباب بلوزداد”

وبهذا التصريح، أكد لخضر عجالي احترامه لمنافسه الجزائري، مشيرا في الوقت ذاته إلى رغبته في تطوير مشروع كروي يعتمد على اللاعبين الشباب داخل نادي حافيا كوناكري.