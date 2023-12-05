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الرياضة

عجالي يخوض تجربة جديدة في الكويت

بقلم محمد لمين صحراوي
عجالي يخوض تجربة جديدة في الكويت
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أعلنت إدارة نادي برقان الكويتي، الناشط في دوري “زين” للدرجة الأولى (القسم الثاني) رسميا عن تعاقده مع المدرب الجزائري لخضر عجالي.

وكشف الفريق الكويتي، في تغريدة له أمس الاثنين. على حسابه الرسمي عبر منصة “إكس” عن تعاقده مع عجالي، رفقة مساعده مهدي بن حرب، خلفا للمدرب محمد دهيليس.

ومن جهة أخرى، كشفت صحيفة “السياسة” الكويتية، بأن المدرب السابق لنصر حسين داي. باشر مهامه أول أمس. بإشرافه على أول حصة تدريبية لنادي برقان.

للإشارة فإن نادي برقان، يحتل المركز الرابع وقبل الأخير، في دوري زين للدرجة الأولى الكويتية، برصيد 5 نقاط وعلى بعد 7 نقاط من المتصدر التضامن.

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