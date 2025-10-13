عجال: الصناعة الكهربائية ركيزة واعدة لنسج شراكات قوية مع الدول الإفريقية

أكد وزير الطاقة والطاقات المتجدد، مراد عجال، أن الصناعة الكهربائية الجزائرية بما توفره من خبرة وكفاءة، تمثل ركيزة واعدة لنسج شراكات قوية مع الدول الإفريقية، خدمةً للتنمية المشتركة والمستقبل الصناعي والطاقوي للقارة.

وخلال استقبال وزير الطاقة والطاقات المتجددة، اليوم الإثنين، ايلاني كوببي بشير، بصفته نائب رئيس تجمع الصناعات الكهربائية الجزائري. ووفد من ذات الهيئة، ناقش الطرفان خلال هذا اللقاء فرص تعزيز الصناعة المحلية من جهة. والتعاون مع البلدان الصديقة في مختلف المجالات وعلى رأسها الصناعة الكهربائية التي تُعد أحد أعمدة القوة الإنتاجية الوطنية من جهة أخرى.

كما أكد عجال، أن الصناعة الكهربائية الجزائرية بما توفره من خبرة وكفاءة. تمثل ركيزة واعدة لنسج شراكات قوية مع الدول الإفريقية، خدمةً للتنمية المشتركة والمستقبل الصناعي والطاقوي للقارة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور