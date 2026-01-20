عجال: الظروف مواتية لتصدير الطاقات الخضراء واستكمال انتاج 3200 ميغاواط قبل نهاية السنة

أفاد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، أن كل الظروف مواتية لتصدير الطاقات الخضراء. وأن الجزائر تتوفر على فائض في انتاجها.

وقال عجال في تصريح صُحفي على هامش زيارة عمل لولاية تيبازة. إنّ الجزائر لديها “فائض في انتاج الطاقات الخضراء” وأن “الظروف مواتية لتصديرها”.

وبعد أن أشار إلى أن مجمع سونلغاز يعمل على مشاريع تصدير الطاقة الكهربائية. وتطوير أدائه. ذكّر الوزير في هذا السياق بـ”المشروع الضخم” بين الجزائر وايطاليا. المتعلق بمد شبكة كهربائية بين البلدين.

كما كشف أن مصالحه تستعد لاستلام مشروعي محطتي كهروضوئية بكل من ولايتي المغير (الغروس) وبسكرة (تندلة) شهر يناير الجاري. بطاقة انتاج حوالي 200 ميغاواط في اطار مشروع انتاج 3200 ميغاواط عبر 22 محطة. تتراوح قدرتها ما بين 80 و 220 ميغاواط.

وذكر بأن هذا المشروع يمثل المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للطاقات المتجددة. الرامي إلى وضع حيز الخدمة 15 ألف ميغاواط من هذه الطاقات في آفاق 2035 . تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون. الذي “يولي الطاقات المتجددة أهمية بالغة وأولوية قصوى”، كما قال.

وأضاف عجال أن خلال شهر جوان القادم، سيتم استلام مشروع 1100 ميغاواط من الطاقات المتجددة. على ان يتم قبل نهاية السنة الجارية استكمال مشروع انتاج 3200 ميغاواط. وهذا حسب ما أشار إليه، “سيجعل الجزائر في أريحية وستكون بذلك قادرة على تصدير الطاقة الخضراء مستقبلا.

وجدد التذكير برؤية الوزارة في مجال تطوير واستعمال الطاقات الجديدة والمتجددة ضمن استراتيجية. تهدف إلى “ترقية الانتقال الطاقوي وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية. فضلا عن إطلاق دراسات متعلقة بالهيدروجين الأخضر وتدعيم تموين المناطق المعزولة بالكهرباء بالاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة”.

ولدى اشرافه رفقة والي تيبازة، محمد امين بن شاولية، على وضع حجر الاساس لانجاز مركز تحويل الكهرباء 60/220 كيلو فولط ذو توتر عالي بسيدي غيلاس, أشار الوزير إلى ان هذا المشروع من شأنه تعزيز قدرات الولاية الفلاحية و السياحية في انتاج الطاقة الكهربائية بكميات معتبرة بهدف تأمين مستقبل الطاقة بولاية تيبازة التي تعرف حاليا نسبة تغطية تقدر بـ99 بالمائة في الكهرباء و 88 بالمائة في الربط بشبكة الغاز.

ويعد هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية الهامة التي خُصصت لها الدولة ميزانية تقدر بـ6,714 مليون دينار الذي يرتقب أن يدخل حيز الخدمة سنة 2028 ضمن برنامج مجمع سونلغاز آفاق 2030, وتتكون شبكة نقل الكهرباء بولاية تيبازة من 11 مركز تحويل الكهرباء بطاقة إجمالية تقدر بـ 1170 ميغا فولط أمبير, حسب الشروحات المقدمة بعين المكان.

