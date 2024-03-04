عجال: تركيب أكثر من ثلاثة ملايين جهاز إنذار من خطر الغاز

أعرب الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال بتيسمسيلت. عن إرتياحه لتحسين وضعية قطاع الطاقة بالولاية خاصة شبكة توزيع الكهرباء.

وكشف عجال خلال زيارته لهذه الولاية، أن نسبة التغطية بالكهرباء بها فاقت 98 بالمائة. حيث تعد من أعلى النسب على المستوى الوطني. داعيا المستثمرين إلى استغلال هذه الطاقة المتاحة من أجل بعث مشاريع إستثمارية تعود بالنفع على ساكنة الولاية.

وأعلن عجال، عن إستفادة الولاية من مشروع محطة كهروضوئية للطاقة الشمسية ببلدية العيون بطاقة 50 ميغاواط ستنطلق أشغال تجسيده فور الإنتهاء من الدراسات. مشيرا إلى أن نسبة التغطية بالغاز الطبيعي بالولاية تعد هي الأخرى من أعلى النسب على المستوى الوطني. حيث أن كل بلديات الولاية تم ربطها بهذه الشبكة .

وفي إطار حماية المواطنين من خطر الاختناق بالغازات المحترقة، أكد ذات المسؤول أن المجمع توصل إلى تركيب أكثر من ثلاثة ملايين جهاز إنذار من خطر أحادي أوكسيد الكربون على المستوى الوطني. و أن العملية متواصلة لتجهيز به كل زبائن المجمع الذين فاق عددهم 11 مليون زبون عبر الوطن.

وأبرز عجال في هذا السياق بأن زيارته للولاية تندرج في إطار متابعة مدى تنفيذ البرنامج التكميلي بالولاية. في شقه الطاقوي المتعلق بربط المناطق النائية والمعزولة بشبكتي الكهرباء و الغاز. وكذا المستثمرات الصناعية و الفلاحية لمرافقة مختلف البرامج التنموية بهذه المنطقة.