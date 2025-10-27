عجال: ربط أكثر من 2.4 مليون منزل بالغاز

أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال أن قطاع الطاقة قام بتنفيذ عدة برامج للربط بالكهرباء وتوزيع الغاز العمومي لفائدة المواطنين. عبر الوطن والتي مكّنت من ربط أكثر من2.4مليون منزل بالغاز. وأكثر من 456 ألف منزل بالكهرباء، مضيفا أن مساهمة الدولة في اطار هذه البرامج قدرت بحوالي 487 مليار دينار.

كما اشار في ذات المنحى إلى الأثر الإيجابي الذي نتج عن تنفيذ برامج الكهرباء وتوزيع الغاز فيما يتعلق بتحسين جودة حياة المواطنين. لا سيما في المناطق النائية والجنوبية. مكّنت هذه البرامج بإنشاء وتطوير نسيج اقتصادي. محلي وتشجيع القطاع الخاص، بما فيها الشركات الصغيرة. والمتوسطة للإنجازات والصناعات المحلية.

وهنا، أكد الوزير أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد جعل في برنامجه تلبية الاحتياجات الأساسية من الطاقة للسكان والاقتصاد الوطني في صميم أولوياته. و خاصة التي تتعلق بضمان بيئة معيشية جيدة للمواطنين، لا سيما من خلال ايصال الكهرباء والغاز. وضمان تلبية احتياجات الطاقة لمختلف القطاعات الاقتصادية والزراعية.

وقد مكّنت الجهود المبذولة، يؤكد عجال، من تحقيق نسبة التغطية بالكهرباء بلغت 99 بالمائة مع أكثر من 12.5مليون زبون. ومعدل التغطية بالغاز بنسبة 72 بالمائة مع أكثر من 8.2 ملايين زبون.