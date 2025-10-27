عجال: ربط 100 ألف مستثمرة فلاحية بشبكة الكهرباء

أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن البرنامج الوطني لربط المستثمرات الفلاحية بشبكة الكهرباء سيسمح بنهاية العام الجاري بتغطية 100 الف مستثمرة عبر الوطن وهذا منذ 2022.

جاء ذلك في كلمة للوزير خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول ميزانية القطاع المتضمنة. في مشروع قانون المالية لسنة 2026 بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي و برئاسة محمد بن هاشم رئيس اللجنة.

وأوضح الوزير أنه “فيما يتعلق بعملية ربط المناطق الزراعية بالكهرباء، فقد تم ربط 95.286 مستثمرة فلاحية منذ بدء العملية في سنة 2022. ويتواصل العمل من اجل ربط باقي المستثمرات وخاصة في المناطق الجنوبية من البلاد، ليتعدى 100.000 مستثمرة في حلول نهاية السنة”.

وأضاف ان القطاع يواصل دعم الأنشطة الاقتصادية بتزويدها بالطاقة، مما يساهم في خلق فرص العمل والثروة حيث تم في هذا السياق ربط 43 منطقة صناعية بالكهرباء. و29 منطقة صناعية بالغاز، 100 منطقة نشاط بالكهرباء. و71 منطقة نشاط بالغاز, فيما “تبقى العملية متواصلة مع الوزارات المعنية للتكفل بربط المناطق الصناعية ومناطق النشاط المتبقية. بالطاقة وهذا تشجيعا للمستثمرين”.