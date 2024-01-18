عجال: “سنقوم بانتدابات نوعية للوفاق وهدفنا اللعب على المراكز الأولى”

تحدث مراد عجال، المدير العام لمجمع “سونلغاز”، المالك الرسمي لفريق وفاق سطيف، عزمهم القيام باستقدامات نوعية في الميركاتو الشتوي الجاري، بهدف لعب الأدوار الأولى.

وصرح عجال، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “فريقنا سجل بداية موسم حسنة، بتواجده في المركز الثالث من ترتيب البطولة، وهي مرتبة جد مريحة”.

كما أضاف: “الهدف المسطر منذ بداية الموسم، هو تكوين فريق محترف بنسبة 100%، وهذا يتطلب مرحلة انتقالية، والموسم الجاري يعتبر مرحلة انتقالية للوفاق”.

وأردف: “سنقوم بانتدابات نوعية في الميركاتو الشتوي الجاري، لتقوية وتدعيم الفريق، وتركيزنا الكبير على الموسم المقبل”.

وتابع مراد عجال: “أطمئن كل الأنصار، وأشكرهم على مساندتهم ودعمهم للفريق، وإن شاء الله سنلعب على المراتب الأولى في الموسم الجاري”.