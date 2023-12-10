عجال: سونلغاز ستضع كل الإمكانيات للشباب للانطلاق في بحوث جد متطورة

أكد الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، أن سونلغاز وباعتبارها شركة رائدة في مجال الكهرباء والغاز، ستضع كل الإمكانيات لفائدة الشباب على المستوى الوطني للانطلاق في بحوث جد متطورة تخدم المصلحة العمومية.

وفي تصريح له على هامش، أشغال اللقاء الوطني للفاعلين في المنظومة الوطنية للبحث العلمي و المؤسسات الاقتصادية. والذي تم تنظيمه من قبل المجلس الوطني البحث العلمي و التكنولوجيات، تحت شعار”نحو نموذج جديد للبحث العلمي”. أوضح عجال أن سونلغاز كانت وستظل داعمة للبحث العلمي في الجزائر، كما أنها قد بادرت بعقد أكثر من عشر اتفاقيات مع مؤسسات ناشئة.

وجدير بالذكر أن هذا اللقاء الذي تم على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بحضور وزيري التعليم العالي. والبحث العلمي و كذا البيئة و الطاقات المتجددة، عرف توقيع مجمع سونلغاز. من خلال المديرية المركزية للبحث و الشراكة والتوسع الدولي. على اتفاقية مع المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، وهي الاتفاقية التي تأتي حسب الرئيس المدير العام لسونلغاز. مراد عجال، لتُنظم طريقة التعامل مع الجامعات الجزائرية في مجال البحث العلمي.

وذلك وفق ورقة طريق وضعها المجلس الوطني للبحث العلمي وستلتزم سونلغاز بالعمل وفقها، خاصة في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

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