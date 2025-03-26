عجال: سونلغاز مستعدة لمرافقة نظيرتها البوركينابية في تجسيد مشاريعها

أكد الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز” مراد عجال إستعداد المجمع لمرافقة الشركة الوطنية البوركينابية للكهرباء “سونبال” في تجسيد مشاريعها. اعتمادا على الخبرة التي تمتلكها “سونلغاز”.

وأشار عجال، خلال اجتماع عقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع المدير العام لـ”سونبال” سليمان ويدراوغو. إلى العلاقات الجيدة بين الجزائر وبوركينا فاسو. معربا عن استعداد سونلغاز لدعم واغادوغو في تطوير منشآتها القاعدية والبنى التحتية الطاقوية.

كما أبرز الإمكانات البشرية والتقنية والمالية التي يتمتع بها المجمع. مستشهدا بالتجربة الناجحة مع الشركة النيجيرية للكهرباء “نيجيلاك”.

وأوضح البيان، أن الاجتماع تناول محاور الشراكة بين الجانبين. والتي تشمل تعزيز القدرات الإنتاجية للكهرباء في بوركينا فاسو. تطوير البنية التحتية لنقل الكهرباء، تحسين نظام إدارة المنظومة الكهربائية. وكذا رفع معدلات التغطية بالكهرباء عبر توسيع شبكات التوزيع.

وفي هذا الصدد، شدّد عجال على أهمية التكوين, مشيرا إلى أن سونلغاز تمتلك خمس مدارس متخصصة تقدم تدريبا تقنيا وإداريا عالي المستوى. يمكن أن يساهم في تطوير الكفاءات البشرية لشركة “سونبال”.

من جهته، اقترح المدير العام لـ”سونبال” إيفاد فريق عمل إلى الجزائر للتشاور حول محاور مذكرة تفاهم تحدد آليات التعاون بين الشركتين. بما يضمن تطبيق القرارات المتفق عليها بما يخدم مصلحة الطرفين.

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