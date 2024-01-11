عجال: عام 2024 سيكون عام التحديات الكبرى

أكد الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، أن عام 2024 سيكون عام التحديات الكبرى خاصة وأن أغلب المشاريع الكبرى التي عهدت بها السلطات العليا للبلاد لسونلغاز قد وصلت مراحلة التسليم.

وقال عجال، خلال افتتاح أشغال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لمجمّع سونلغاز لسنة 2024. والذي تناول الدراسة والمصادقة على عدد من الملفات التي تتعلّق بنشاط وتسيير المجمّع. أن عام 2024 سيكون عام التحديات الكبرى خاصة وأن أغلب المشاريع الكبرى. التي عهدت بها السلطات العليا للبلاد لسونلغاز قد وصلت مراحلة التسليم. بما فيها مشاريع الربط بالكهرباء والغاز للمناطق المعزولة و المستثمرات الفلاحية و المناطق الصناعية، هذا إلى جانب المشاريع الاستراتيجية الكبرى على غرار مشروع تحلية المياه و مشروع الطاقات المتجددة و غيرها من المشاريع التنموية الاستراتيجية التي تمثّل التحدي بالنسبة لسونلغاز . إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور