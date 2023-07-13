عجال: لأول مرة الجزائر تسجل رقما قياسيا في استهلاك الكهرباء تجاوز 18 ألف ميغاواط

قال الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال، أن الجدزائر ولأول مرة سجلت أرقاما قياسية في استهلاك الكهرباء الثلاثة أيام الفارطة حيث تجاوزت 18 ألف ميغاواط بسبب موجة الحر القياسية.

وأضاف عجال في تصريح للتلفزيون العمومي، أن الجزائر سجلت ارقام قياسية بسبب ارتفاع موجة الحر في 3 ايام الفارطة 9 و10 و11 جويلية. واستهلاك قياسي تعدى أول مرة في تاريخ الجزائر 18 ألف ميغاواط. مضيفا أن السنة الفارطة وخلال شهر أوت تم تسجيل رقم قياسي قدر بـ 16822 ميغاواط. والفرق بين السنوات 1500 ميغاواط بقيمة 2 مليار دولار.

وأوضح عجال، أن الجزائر خلال هذه الأيام مرّت بمرحلة جد صعبة بسبب عدم تعودها على الإرتفاع الكبير في درجات الحرارة. خاصة على المناطق الساحلية وهو ما أثر على الشبكة. مضيفا أنه لم يتم تسجيل أعطاب كبيرة. بالرغم من تسجيل تذبذبات ليست بالكبيرة نظرا للإرتفاع الكبير للطلب على الكهرباء.

وأشار عجال في سياق ذي صلة، أنه تم تنصيب خلية متابعة ويقظة على مستوى الوطن يترأسها شخصيا بمناسبة الوضعية الإستثنائية التي تمر بها البلاد والأرقام القياسية والطلب المتزايد على الكهرباء. كما تم تجنيد 8 آلاف عامل وأكثر من 830 يعملون ليلا لإعادة التيار الكهربائي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور