عجال: نسبة التغطية بالكهرباء وصلت إلى 99 بالمائة

كشف وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، أن نسبة التغطية بالكهرباء وصلت إلى 99 بالمائة، بأكثر من 12.5 مليون زبون، فيما بلغ معدل التغطية بالغاز 72 بالمائة، بأزيد من 8.2 ملايين زبون.

وقدّم الوزير، في إطار مناقشة ميزانية قطاع الطاقة والطاقات المتجددة على ضوء مشروع قانون المالية لسنة 2026، بالمجلس الشعبي الوطني، عرضا حول ميزانية القطاع، أمام لجنة المالية والميزانية.

وأكد مراد عجال، أن برنامج رئيس الجمهورية، وضع تلبية الاحتياجات الأساسية من الطاقة للسكان والاقتصاد الوطني ضمن أولوياته. وهو ما حققه القطاع من خلال برامج الربط بالكهرباء والغاز.

حيث وصلت نسبة التغطية بالكهرباء إلى 99 بالمائة، بـ أكثر من 12.5 مليون زبون. فيما بلغ معدل التغطية بالغاز 72 بالمائة، بأكثر من 8.2 ملايين زبون.

كما أوضح الوزير، أن قطاع الطاقة نجح في ربط أكثر من 2.4 مليون منزل بالغاز وأكثر من 456 ألف منزل بالكهرباء منذ سنة 2002.

كما ساهمت في انشاء شبكات نقل وتوزيع الغاز التي ضمنت ربط 8.2 مليون زبون. وهي أرقام مرشحة للارتفاع بعد الانتهاء من المشاريع طور الانجاز.

كما تحدث الوزير، عن المشاركة الكبيرة للقطاع في تطوير النسيج الاقتصادي المحلي وتشجيع القطاع الخاص.

موضحا أن مجمّع سونلغاز نجح في تغطية الطلب خلال سنة 2025 بكل أريحية.

كما استطاع ربط 95286 مستثمرة فلاحية منذ بدء العملية سنة 2022. فيما يتواصل العمل لاستكمال البرنامج ليتعدى الـ 100.000 مستثمرة مع حلول نهاية السنة.

بالإضافة إلى ربط 43 منطقة صناعية بالكهرباء، منها 03 بحلول نهائية و29 منطقة صناعية بالغاز. منها 19 بحلول نهائية، و100 منطقة نشاط بالكهرباء ، و 71 بالغاز.

وفي مجال ربط السكنات الاجتماعية بالطاقتين الكهربائية والغازية، أفاد الوزير، أنه تم استكمال كل البرامج المحلية إضافة إلى الانتهاء من انشاء 1000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية.

كما تم وإطلاق عملية التركيب المجانية لأجهزة كشف غاز أحادي أكسيد الكربون التي تقترب من نهايتها.

هذا إلى جانب برنامج ربط 05 محطات لتحلية المياه بالكهرباء، وإطلاق دراسة لربط 03 محطات أخرى بذات الطاقة. بالإضافة إلى مشاركة القطاع في إنجاح الدخول المدرسي 2026-2025.

إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة في آفاق 2035

كما تحدث الوزير، عن إنجازات القطاع فيما يخص برنامج الانتقال الطاقوي، والخاص بانتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة في آفاق 2035. والذي تم الانطلاق في انجاز المرحلة الأولى منه بقدرة 3200 ميغاواط عبر 14 ولاية.

كما يعمل القطاع حاليا على تحضير إطلاق عملية تزويد المناطق المعزولة والبعيدة عن الشبكة بالكهرباء. خاصة المناطق الجنوبية للبلاد.

إلى جانب مشاريع التطوير التدريجي للهيدروجين لاستعماله في مجالات عديدة. بالنظر الى المؤهلات والقدرات الكبيرة التي تتوفر عليها بلادنا.

حيث تم الانتهاء من وضع استراتيجية وطنية لتطوير هذا القطاع، رغم ما يتطلبه تنفيذها من تضافر لعدة عوامل. منها إرساء إطار تنظيمي ومؤسسي وبعث الدراسات وتأهيل رأس المال البشري ونقل التكنولوجيا والتمويل.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير، أن الجزائر دخلت المرحلة الثانية من تجسيد ورقة طريق الخاصة بهذا الملف والمتعلقة بالمشاريع التجريبية. عبر سونلغاز و سوناطراك، لانتاج هذا الناقل الطاقوي البديل والأكثر استدامة.

حيث أطلقت دراسات الجدوى التقنية والاقتصادية لتحديد القدرات والمواصفات لأجل مشاريع أكثر نجاعة ومردودية.

مشروع الربط الكهربائي بين شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط

تضاف كل هذه البرامج لمشروع الربط الكهربائي بين شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط. والذي يعزّز مكانة الجزائر كمورد رئيسي لأوروبا في مجال الطاقة.

هذا بالموازاة مع جهود القطاع من خلال سونلغاز، للحفاظ على مكانته الرائدة في مجال إنتاج الكهرباء.

حيث أشار الوزير، إلى أن سونلغاز كانت قد أطلقت العديد من المشاريع. بما في ذلك مشروع ربط شبكة الكهرباء الجنوبية بالشبكة الوطنية.

وفي مجال الصناعات الكهربائية والغازية، تحدث الوزير، عن ديناميكية التصنيع في قلب القطاع من خلال تنفيذ مشاريع صناعية هامة.

كما تحدث عن آفاق التعاون مع الدول الافريقية، مشيرا أن سونلغاز باشرت عدة عمليات لتصدير الطاقة الكهربائية والعتاد والمعدات وكذا الخدمات. إضافة لما حقّقته في مجال الرقمنة وتعزيز الأمن السيبراني.

وبخصوص ميزانية محفظة قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، في إطار قانون المالية المقترحة لسنة 2026. فقد أوضح الدكتور مراد عجال، أنه تم تخصيص ميزانية يوجّه معظمها لدعم تنفيذ مشاريع الربط بالكهرباء والغاز.

وكذا دعم فاتورة الكهرباء لولايات الجنوب والهضاب العليا المعنية وتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة. والتحكّم في الطاقة وتقديم الدعم للولايات الجديدة في مجال الطاقة.

وكذا إطلاق عمليتين لإنجاز محطتين لغاز البترول المميع (GPL) إلى ولايتي عين قزام و برج باجي مختار بتكلفة مالية على عاتق الدولة.

والتي ستسمح بربط أولى بلديات ولايتي عين قزام و برج باجي مختار بالغاز و تحقيق تغطية بالغاز عبر القنوات في كافة ولايات الوطن.

وفي إطار تشجيع وترقية الطاقة النووية لا سيما في الاستخدام الطبي. قال الدكتور مراد عجال، أنه سيتم التكفل بتحديث وتوجيه مركز الأبحاث النووية. نحو إنتاج النظائر المشعة والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية اللازمة لتشخيص وعلاج المرضى.

وهو الاجراء الذي سيدعم الإنتاج المحلي لهذه المنتجات، مما سيسمح بتقليل واردات المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية. وتحسين رعاية المرضى وتقليل فترات العلاج.