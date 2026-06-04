عجال يأمر بترشيد استهلاك الطاقة وترسيخ ثقافة النجاعة الطاقوية

ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، اليوم الخميس، أشغال إجتماع لجنة التنسيق القطاعية. الذي خصّص لدراسة ومتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية.

وخصص الإجتماع لدراسة مخطط عمل حملة ترشيد استهلاك الكهرباء. المشاريع المهيكلة للقطاع. خدمات نظم المعلوماتية في جمهورية النيجر. مشروع افتتاح مخزن للمعدات والتجهيزات الكهربائية في النيجر. دراسة إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية بمدينة نيامي. بالإضافة كذلك إلى دراسة إعادة هيكلة المنظومة الكهربائية بمدينة أغاديس. آليات المساعدة والدعم في تنظيم قطاع الطاقة بالنيجر.

وجرى هذا الإجتماع بمقر الوزارة، بحضور عدد من الإطارات المركزية للقطاع ومسؤولي الهيئات والمؤسسات المعنية. حيث خصّص لاستعراض مدى تقدم تنفيذ المشاريع والبرامج المسطرة، وتقييم مستوى الإنجاز، إلى جانب مناقشة مختلف التحديات التقنية والتنظيمية المرتبطة بها. واقتراح الحلول الكفيلة بضمان تجسيدها وفق الآجال المحددة.

كما أسدى الوزير، مراد عجال، جملة من التوجيهات والتعليمات الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع قيد التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين. كما شدّد على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة وترسيخ ثقافة النجاعة الطاقوية. باعتبارها خيارا استراتيجيا يساهم في الحفاظ على الموارد الوطنية.

من جهته، أكد الوزير على أهمية تعزيز حضور وخبرة الكفاءات الجزائرية في المشاريع المنجزة خارج الوطن. لا سيما في جمهورية النيجر، ومواصلة مرافقة الأشقاء النيجريين من خلال تقديم الدعم التقني اللازم. بما يعكس التزام الجزائر بتعزيز التعاون الإفريقي وتطوير الشراكات الطاقوية ذات المنفعة المتبادلة.

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