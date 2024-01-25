عجال يؤكد على مهنية سونلغاز

أشرف الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، على أشغال اجتماع جمعه بالإطارات المسيرة الرئيسية المعيّنة مؤخرا على رأس عدد من الشركات الفرعية في سونلغاز.

ويتعلق الأمر بشركات سونلغاز- التوزيع، سونلغاز-نقل الكهرباء ومسير المنظومة، سونلغاز-الهندسة، سونلغاز-الخدمات. و شركة سونلغاز-الطاقات المتجددة.

وأوضح بيان الشركة، أن اللّقاء كان فرصة أسدى فيها الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال جملة من التعليمات. و التوجيهات التي أكّد ضمنها على ضرورة احترام الشركات لالتزاماتها وترتيبها اولوياتها و ذلك من أجل التأكيد على مهنية سونلغاز في مختلف مجالات نشاطها.

يشار أن الاجتماع جرى على مستوى المديرية العامة ،بحضور عدد من الإطارات المسيرة في المجمّع .

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