عجال يبحث تعزيز التعاون مع نائب الرئيس التنفيذي للشركة الكورية هيونداي للهندسة

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، نائب الرئيس التنفيذي للشركة الكورية هيونداي للهندسة، كيم تي سيونغ، حيث بحث الطرفان عددا من الملفات المتعلقة بالمشاريع موضوع الشراكة.

وجرى اللقاء اعلى مستوى المديرية العامة لسونلغاز، وبحضور عدد من الإطارات المسيرة من الشركتين

وحسب بيان مجمع سونلغاز، فقد عبر عجال عن “ارتياحه بخصوص العلاقات المتينة التي تربط بين سونلغاز والشريك الكوري”، مؤكدا إرادة سونلغاز في “تعزيز التعاون بين الشركتين”.

من جانبه، أثنى كيم تي سيونغ على “مهنية مجمع سونلغاز ومستوى التنسيق بين الطرفين”، حسب البيان. يضيف البيان.