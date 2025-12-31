عجال يبحث مع المدير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة تعزيز التعاون في الانتقال والفعالية الطاقوية

استقبل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، بمقر دائرته الوزارية، رشيد علي عبد الله، المدير التنفيذي للّجنة الإفريقية للطاقة (AFREC). ووفدا من الإطارات في الهيئة المتخصّصة في تطوير استراتيجيات الفعالية الطاقوية في إفريقيا، ومساندة جهود الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي في تنفيذ برنامج الانتقال الطاقوي. من خلال تطوير السياسات والاستراتيجيات الملائمة لتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة بالقارة الإفريقية، والاستجابة لأهداف التنمية المستدامة.

وفي كلمته الافتتاحية للقاء الذي تم بحضور عدد من الإطارات الرئيسية في وزارة الطاقة والطاقات المتجدّدة، تحدث الوزير عن اهتمام دائرته الوزارية بالتعاون مع هذه اللّجنة الإفريقية، التي تهتم بمواضيع الساعة في السوق العالمية للطاقة، لا سيما في مجال “التحكم في الطاقة”، باعتباره واحدا من أولويات الدولة الجزائرية وأساسًا لبرنامج الأمن الطاقوي.

هذا، إلى جانب ملفات التحوّل الطاقوي، خاصة الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية. والفعالية الطاقوية.

وفي السياق، أكّد الوزير أن وزارة الطاقة والطاقات المتجددة تفتح أبوابها أمام هذه اللّجنة القارية الهامة. بالشكل الذي يمكّنها من الاستفادة من خبراتها الكبيرة في دعم ومرافقة عديد المشاريع الطاقوية التي تم إرساؤها ضمن مخطّط عمل الوزارة.

من جانبه، أكد رشيد علي عبد الله، استعداد اللّجنة الافريقية للطاقة للتعاون مع وزارة الطاقة والطاقات المتجدّدة. ومرافقتها من خلال نقل خبراتها في مجال تطوير مختلف البرامج التنموية الطاقوية للطرف الجزائري.

ختاما، أفاد الوزير بأنه سيعقد اجتماع عمل خلال الأيام القليلة القادمة، يتم خلاله عرض وضعية التعاون مع اللّجنة. وتحديد مجالات التعاون المستقبلية وفقا لورقة طريق سنة 2026.