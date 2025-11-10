عجال يبحث مع “جنرال إلكتريك” الأمريكية تطوير شراكة استراتيجية في مجال الطاقة

استقبل وزير الطاقة والطاقات المتجدّدة، مراد عجال، اليوم الاثنين، وفدا من المسؤولين الرئيسيين في شركة “جنرال إلكتريك” الامريكية، يترأسهم جوزيفأنيس، المدير التنفيذي لخدمات الطاقة لمنطقة جنوب آسيا و الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة “جنرال إلكتريك فرنوفا”.

وحسب بيان للوزارة، بحث اللقاء سبل توسع مساحات الشراكة والتعاون بين المتعامل الأمريكي ومصالح وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، لا سيما مجمع سونلغاز.

وخلال الاجتماع الذي تم على مستوى الوزارة، وبحضور عدد هام من الإطارات الرئيسية فيها، تحدث وزير الطاقة والطاقات المتجددة الدكتور مراد عجال، عن الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة الجزائرية لقطاع الطاقة والطاقات المتجددة، وهو ما يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للقطاع الذي تراهن عليه الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وقال الوزير إنه يفرض على القطاع اختيار شركائه بعناية كبيرة معربا عن ارتياحه بخصوص الشراكة التي تجمع بين مجمع سونلغاز والمتعامل الأمريكي “جنرال إلكتريك” والتي اعتبرها نموذجا لا بد أن يقتدى به من قبل المستثمرين الأمريكيين والأجانب بشكل عام.

من جانبه، ثمّن جوزيف أنيس، مستوى التعاون بين شركته ومصالح الوزارة، ممثلة في سونلغاز، معربا عن إرادة شركته في توسيع مسار التعاون معها. باعتباره الشريك الأهم والموثوق. كما أكد على ضرورة تطوير هذه الشراكة خاصة خلال السنوات الخمس القادمة بما يتجاوب ومتطلبات السوق الطاقوية التي تشهد تطورا مستمرا في السنوات الاخيرة.