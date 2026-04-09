عجال يبحث مع مجمع الطاقة الخضراء تسريع مشاريع الانتقال الطاقوي

استقبل الدكتور مراد عجال، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، اليوم الأربعاء، المسؤولين الرئيسيين لمجمع الطاقة الخضراء الجزائر.

ويتعلق الأمر بـ مهدي بن ديمراد، رئيس مجلس إدارة المجمع، وبوخالفة يايسي، المدير العام للهيئة.

وقد خصص هذا اللقاء لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالقطاع، وآفاق تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين وقطاع الطاقة والطاقات المتجددة.

وخلال هذا اللقاء، الذي جرى على مستوى الوزارة، استعرض الدكتور مراد عجال، رؤية وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، بخصوص ملف الانتقال الطاقوي. مؤكداً أن نجاح هذا المسار يتطلب انخراط جميع الفاعلين في القطاع، لا سيما الصناعيين، نظراً لدورهم المحوري في دعم وتطوير هذا المجال.

كما تطرق الوزير إلى مستوى التقدم الذي يحققه القطاع، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع 3200 ميغاواط من الطاقة الشمسية، إلى جانب الجهود المبذولة لرفع التجميد عن عدد من المشاريع الهامة، لا سيما مشاريع خارج الشبكة (Off Grid)، ومشروع الطاقة الذرية.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على ضرورة مساهمة كافة الفاعلين في دعم برنامج تطوير الطاقات المتجددة، مؤكداً أن أبواب الوزارة تبقى مفتوحة أمام الآراء والمقترحات الجادة والموثوقة.

من جهته، أشاد مهدي بن ديمراد بالديناميكية التي يشهدها قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، خاصة في مجال الكهربة والنتائج المحققة في تطوير الطاقات المتجددة. مؤكداً دعم مجمع الطاقة الخضراء الجزائر لرؤية الوزارة وتوجهاتها الاستراتيجية في مختلف المجالات.