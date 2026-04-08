عجال يبحث مع نظيره الإيفواري تعزيز التعاون في مجال الطاقة

عقد الدكتور مراد عجال، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع وزير المناجم والبترول والطاقة لجمهورية كوت ديفوار. الرئيس الحالي للاجتماع الوزاري لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO)، مامادو سانكافوا كوليبالي.

ويأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى ترقية وتوسيع آفاق الشراكة الدولية وتعزيز التعاون على المستوى القاري. ومتابعةً لملف التعاون مع جمهورية كوت ديفوار.

وهذا عقب الزيارة التي قام بها الوزير الإيفواري إلى الجزائر، ولقائه الوزير مراد عجال بتاريخ 28 مارس 2026. حيث تم بحث سبل وفرص التعاون الممكنة بين الجزائر وكوت ديفوار في مجال الطاقة.

وقد استعرض الطرفان، خلال اللقاء، الذي جرى بحضور سفير جمهورية كوت ديفوار في الجزائر. وعدد من المسؤولين من الجانبين، واقع المنظومة الطاقوية في البلدين وآفاق تطويرها.

وثمّن الوزير الإيفواري نتائج زيارته إلى الجزائر، معبّراً عن اهتمام بلاده بالتجربة الجزائرية الرائدة في مجال الطاقة. ورغبتها في الاستفادة منها من خلال إرساء شراكات عملية من شأنها دعم التنمية الطاقوية في كوت ديفوار.

من جانبه، أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، إرادة الجزائر في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق أوسع للشراكة في مختلف المجالات. لا سيما الإنتاج والتوزيع والنقل، إضافة إلى صناعة العتاد وتصديره إلى السوق الإفريقية، وكذا مجالات التكوين والصيانة.

كما جدّد الوزير حرص الجزائر على الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى مستويات تتماشى مع الجهود الرامية إلى دعم التنمية الطاقوية في القارة الإفريقية وتعزيز الأمن الطاقوي الإقليمي. مؤكداً استعداد الجزائر لإقامة شراكات استراتيجية وموثوقة في آجال وجيزة.

وقد توّجت أشغال اللقاء بالاتفاق على تنظيم زيارة لوفد من التقنيين الإيفواريين إلى الجزائر، لدراسة وتحديد مجالات وفرص التعاون مع نظرائهم الجزائريين. على أن يتم لاحقاً اتخاذ القرارات التي تحدد محاور وآليات هذا التعاون. ضمن مذكرة تفاهم يتم توقيعها بين مسؤولي القطاعين في أقرب الآجال.