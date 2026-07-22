عجال يبحث مع نظيره البنيني توسيع التعاون في الكهرباء وتصنيع المعدات الطاقوية

أجرى وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، اليوم الأربعاء، محادثات عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع وزير الطاقة والمياه والمناجم بجمهورية بنين، إدوارد داهومي.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز الحضور الجزائري في القارة الإفريقية وترقية التعاون جنوب-جنوب، لا سيما بمنطقة غرب إفريقيا.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي في مجال الطاقة، حيث أكد الجانبان الإرادة المشتركة للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى، لا سيما في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاع الطاقة.

كما تناولت المحادثات واقع التعاون القائم بين مجمع سونلغاز ومجمع الكهرباء للبنين (CEB)، وتم التذكير بمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين سنة 2024، والتي تهدف إلى تطوير التعاون عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة لصناعة الكهرباء، بما في ذلك التكوين ونقل الخبرات.

وأكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، بهذه المناسبة، استعداد الجزائر الكامل لمرافقة جمهورية بنين في تنفيذ مشاريعها الطاقوية، من خلال تقاسم الخبرات، وتقديم الدعم التقني، وتكوين الكفاءات، والمساهمة في تطوير البنى التحتية للطاقة، بما يعكس ما يزخر به القطاع من خبرة وإمكانات معتبرة تغطي مختلف حلقات سلسلة القيمة في مجالات الكهرباء.

كما أبرز الوزير القدرات الصناعية التي يتمتع بها مجمع سونلغاز في مجال تصنيع المعدات الكهربائية. مؤكداً استعداد الجزائر لتطوير تعاون مثمر في مجال تموين السوق البنينية بهذه التجهيزات، واستكشاف فرص تسويقها على مستوى منطقة غرب إفريقيا.

وفي ختام اللقاء، جدّد الجانبان التزامهما بمواصلة التنسيق والعمل المشترك من أجل تجسيد الاتفاقيات الموقعة، وتحديد مشاريع تعاون عملية ذات منفعة متبادلة، بما يسهم في بناء شراكة طاقوية نموذجية بين البلدين، تجسيداً لمبادئ التعاون جنوب–جنوب.