عجال يبحث مع وفد من منظمة “جيترو” اليابانية إمكانيات الشراكة

استقبل الرئيس المدير العام ل”سونلغاز”, مراد عجال, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, وفدا من منظمة التجارة الخارجية اليابانية ” جيترو”, والذي بحث معه إمكانيات التعاون والشراكة بين المجمع والشركات اليابانية, حسبما أفاد به بيان للمجمع العمومي.

وجرى هذا اللقاء مع الوفد الياباني, الذي يضم ممثلي 15 شركة يابانية يقوده المدير العام ل”جيترو- أوروبا”, أكيهيكو آكي تامورا, على مستوى المديرية العامة لسونلغاز, بحضور سفير اليابان في الجزائر, سوزوكي كوتارو, وعدد من الإطارات المسيرة للمجمع, يضيف نفس المصدر.

ويندرج هذا اللقاء ضمن زيارة عمل يقوم بها الوفد الياباني إلى الجزائر من أجل الاطلاع على مختلف القطاعات الاقتصادية, لاسيما قطاع الطاقة و كذلك في إطار “مساعي سونلغاز إلى تجديد علاقات التعاون مع المتعاملين الاقتصاديين لدولة اليابان”.

وفي هذا الإطار, تحدث الطرفان عن عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الجزائر واليابان, حسب البيان الذي أبرز أن السيد مراد عجال أكد على “اهتمام السلطات العليا للبلاد بتشجيع تواجد الشركات اليابانية للاستثمار في السوق الجزائرية التي تتوفر على مناخ عمل مناسب ومحفز”.

وبالمناسبة, استعرض المسؤول الأول على المجمع مستوى الخبرة والتجربة التي تمتلكها سونلغاز في مجال اختصاصها الطاقوي من حيث الإنتاج و نقل وتوزيع الكهرباء والغاز, إلى جانب نشاطها في مجال الصناعات الكهربائية والغازية والخدمات وما تقدمه في مجال تصدير الطاقة والمعدات الكهربائية والغازية.

كما تطرق عجال إلى المشاريع الاستراتيجية التي يعمل المجمع على إنجازها, بما فيها برنامج الطاقات المتجددة ومشروع الترابط شمال جنوب إضافة إلى مشروع الربط الكهربائي بين الشبكات الجزائرية والإيطالية لتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا عبر ايطاليا, معبرا عن رغبته في الاستفادة من تجربة وخبرة الشركات اليابانية في تجسيدها.

من جانبه, عبر سفير اليابان بالجزائر عن ارتياحه بما لمسه من السلطات العليا للبلاد من رغبة في دخول المستثمرين اليابانيين إلى الجزائر, مؤكدا أن السلطات اليابانية تتقاسم مع نظيرتها الجزائرية نفس الرؤية وذلك بالنظر إلى فرص الاستثمار الهامة التي توفرها السوق الجزائرية بما فيها شركة سونلغاز”.

كما أوضح السفير الياباني أن زيارة العمل التي يقوم بها وفد الشركات اليابانية إلى الجزائر تندرج في إطار بحث توسيع مساحات الشراكة والاستثمار.

وفي هذا المسعى, اقترح الرئيس المدير العام لسونلغاز “وضع فريق عمل لبحث ودراسة إمكانيات التعاون بين سونلغاز والشركات اليابانية وصياغة مذكرة تفاهم من شأنها أن تؤطر هذا التعاون وتسرع وتيرة العمل على مشروع هذه الشراكة التي تهدف إلى بعث نفس جديد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين”.

وأشار المجمع في بيانه انه تم عقد اجتماع عمل بين ممثلي 15 شركة يابانية وعدد من الإطارات المسيرة في سونلغاز والذي تم من خلاله الاتفاق على خطة عمل لدراسة مشروع هذا التعاون.