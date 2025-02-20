عجال يبرز تقدم المشاريع المشتركة مع مسؤولي “جنرال إلكتريك” الأمريكية

عقد الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز”، مراد عجال، اليوم الأربعاء، إجتماعا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. مع عدد من الإطارات المسيرة في شركة “جنرال إلكتريك” الأمريكية. على رأسهم جو أنيس المدير التنفيذي لخدمات الطاقة لمنطقة جنوب آسيا والشرق الوسط وإفريقيا في “جنرال إلكتريك فرنوفا”.

وحسب بيان لمؤسسة سونلغاز، فقد أبرز عجال التقدم الكبير الذي تم إحرازه في تنفيذ مختلف المشاريع بين الطرفين. ويندرج هذا الإجتماع الذي يأتي بعد الزيارة التي قام بها عجال وعدد من المسؤولين الرئيسيين بالشركة إلى مدينة أتلانتا الأمريكية شهر ديسمبر الفارط. في سياق متابعة مستوى التعاون بين الطرفين ووتيرة تنفيذ عديد المشاريع والاتفاقيات التي تجمع بين الطرفين. خاصة فيما يتعلق بنشاط نقل الكهرباء والإنتاج والصيانة وكذا التكوين.

وأكد الرئيس المدير العام لسونلغاز في تدخل له على تمسك سونلغاز بهذا التعاون الذي يعتمد على مبدأ رابح-رابح. كما عبّر عن رضاه التام بخصوص التقدم الكبير الذي تم إحرازه في تنفيذ مختلف المشاريع. مشدّدا في المقابل على ضرورة إلتزام الطرف الأمريكي بتنفيذ كل التزاماته التعاقدية بما فيها آجال التنفيذ.

وبدوره، جدّد جو أنيس إلتزام شركته بدعم الشراكة مع سونلغاز مثمنا الدعم الكبير الذي تتلقاه -جنرال الكتريك- من سونلغاز. بخصوص جملة المشاريع التي تربط بينهما. معتبرا أن ذلك يشكل حافزا كبيرا يحمل شركته على العمل جاهدة على احترام و تنفيذ كل إلتزاماتها.

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