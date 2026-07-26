عجال يتباحث سُبل التعاون في تصنيع النظائر المشعة مع الأرجنتين

إستقبل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم الأحد، داريو قويسي Dario guissi المدير العام لشركة INVAP الأرجنتينية. المتخصصة في التقنيات المتقدمة في مجال الطاقة الذرية للإستعمال الطبي. حيث تقوم بتصميم وتصنيع معدات مخصصة في المقام الأول لقطاعات الطاقة الذرية لمبتغى العلاج الطبي والطاقة البديلة.

وخلال اللقاء، أكد الوزير عجال مجدداً على العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين “الجزائر و الأرجنتين” في قطاع الطاقة و الطاقات المتجددة. وهو ما يتجلى في النجاح الذي تحققه الشركة العالمية INVAP. التي تعمل كشريك مع محافظة الطاقة الذرية COMENA منذ 40 سنة من العمل المشترك. لا سيما في مشاريع البنية التحتية للطاقة الذرية للإستعمال الطبي و لعل مشروع انجاز محطة “درارية” لتصنيع النظائر المشعة كمواد تتبع في التصوير الطبي. أو في العلاج الإشعاعي لاستهداف الخلايا السرطانية وتدميرها يعد من المشاريع التي هي صلب محادثات اليوم.

حيث أكد وزير الطاقة و الطاقات المتجددة على تمديد مجال التعاون بين البلدين من خلال الجانبين “COMENA و INVAP” إلى الإستفادة من خبرة الأرجنتين. بما يخص تطوير تصنيع النظائر المشعة لتوطينها في الجزائر مستقبلا.

وفي اطار متابعة اشغال محطة درارية المنجز في الجزائر، ألح الدكتور مراد عجال على تسريع وتيرة الأشغال. و التقيد باحترام مدة الإنجاز مع فرض متابعة دورية لهذا المشروع.

من جهته أشاد داريو قويسي Dario guissi المدير العام لشركة INVAP بنجاح واقع التعاون بين الجزائر و الأرجنتين في هذا المجال. و رحب باقتراحات الدكتور مراد عجال و آفاق التعاون المستقبلي لا سيما فيما يتعلق بتصنيع النظائر المشعة.

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