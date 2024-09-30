عجال يتباحث مع مسؤولي شركة “السويدي إلكتريك الجزائر”

تباحث الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز”، مراد عجال، اليوم مع وفد من الإطارات المسيرة في شركة “السويدي إلكتريك الجزائر”.

وحسب بيان مجمع سونلغاز، خصص اللقاء لمناقشة ملفات الشراكة بين الجانبين وفرص تعميقها.

وإستعرض الرئيس المدير العام لشركة “السويدي إلكتريك الجزائر”، مصطفى الحلواني، جملة التوجهات الجديدة للشركة. خاصة في ما يتعلق بالمشروع الكبير الذي تسعى إلى إنجازه في الجزائر.

وأضاف البيان أنه تم التطرق إلى اقتراح العمل على تعميق الشراكة بين “السويدي إلكتريك الجزائر” و “سونلغاز. من خلال ذراعها الصناعي المتمثل في الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية (سابغ). وهي “الشراكة التي يراهن عليها عجال لفتح آفاق تصدير منتوجات (سايغ)”.

وأكد الحلواني أن هذا المشروع يتطلب مرافقة سونلغاز، خاصة من حيث تموينه بالطاقة بالنظر إلى أهميته القصوى. كما أنه يوفر فرص عمل جديدة ورفع قيمة صادرات الجزائر نحو الخارج.

كما عبّر الحلواني عن “شكره لمستوى الدعم الذي توليه سونلغاز لشركة السويدي إلكتريك، وهو ما اعتبره واحداً من أسباب النجاح الذي يحققه مجمع السويدي في الجزائر وخارجها.

من جانبه، أثنى عجال على مستوى أداء شركة “السويدي إلكتريك الجزائر” وتنفيذها لالتزاماتها تجاه سونلغاز. خاصة في ما يتعلق بتوفير الكوابل والمعدات الكهربائية.

كما أكد عجال على “ضرورة المباشرة وبشكل استعجالي في تنفيذ مخطط العمل الجديد”. خاصة في ما يتعلق بتلبية الطلبيات الأخيرة التي من شأنها المساهمة في التحضير لصيف 2025. معتبرا هذا “أولوية حاليا في ملف التعاون بين الطرفين”.