عجال يترأس اجتماعا بخصوص تسيير قطاع الطاقة والطاقات المتجدّدة

ترّأس مراد عجال، وزير الطاقة والطاقات المتجدّدة، اليوم الثلاثاء، أشغال اجتماع يتعلق بملفات خاصة بتسيير ونشاط القطاع.

وحسب بيان للوزارة، حضر الاجتماع عدد من الإطارات الرئيسية في وزارة الطاقة، وتم خلاله مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بنشاط وتسيير القطاع، لا سيما المحاور الرئيسية لورقة طريق القطاع. وأيضا مشروع هيكلة القطاع. بالإضافة إلى نموذج استهلاك الطاقة.

كما أسدى عجال، جملة من التوجيهات والتعليمات المتعلّقة بالملفات سابقة الذكر، مركِّزًا على ضرورة احترام آجال الانتهاء من هذه المواضيع التي تعَدُّ حجر الأساس في المرحلة الانتقالية للوزارة.