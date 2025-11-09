 عجال يترأس اجتماعا خُصص لمتابعة انتاج الكهرباء والتحضير لصائفة 2026

أشرف وزير الطاقة و الطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم الأحد، على أشغال اجتماع مع عدد من المسؤولين الرئيسين في مجمع سونلغاز ، وهذا في إطار متابعة مخطّط العمل الخاص بملف انتاج الكهرباء، وتحسين جودة الخدمة العمومية عبر كامل ولايات الوطن.

وتناول جدول أعمال الاجتماع الذي تم على مستوى الدائرة الوزارية للطاقة و الطاقات المتجددة، و بحضور عدد من الإطارات الرئيسية فيها. دراسة عدد من الملفات الهامة لاسيما متابعة مستوى تقدم الأشغال الخاصة بتنفيذ عدد من مشاريع إنتاج الكهرباء، والتحضير لصائفة 2026.

وخلال الاجتماع، أكّد وزير الطاقة، على ضرورة تنفيذ ورقة طريق فعالة تنسجم مع توجهات الحكومة التي تضع خدمة المواطنين. و تحسين جودة الخدمة العمومية ضمن أولياتها. مُشيرا أن الاستماع إلى انشغالات المواطنين و العمل على التكفل، بها لابد أن تمثل الاهتمام الأول بالنسبة لمصالح الوزارة.

كما استمع عجال، إلى عدد من العروض التي تم تقديمها من قبل مسؤولي النشاط في مجمع سونلغاز . حيث قدّم عدد من التوجيهات التي ركّزت على تسريع وتيرة التنفيذ و جودة الانجاز.

