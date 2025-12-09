إعــــلانات
الوطني

عجال يترأس اجتماعًا لدراسة ملفات تسيير قطاع الطاقة والمصادقة على ورقة طريقة النشاط

بقلم خالد زوبيري
عجال يترأس اجتماعًا لدراسة ملفات تسيير قطاع الطاقة والمصادقة على ورقة طريقة النشاط
  • 15
  • 0

أشرف وزير الطاقة و الطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، اليوم الثلاثاء، على أشغال اجتماع جمعه بعدد من الإطارات الرئيسية في دائرته الوزارية.

وقد خصص الاجتماع لدراسة عدد من الملفات المتعلقة بنشاط و تسيير القطاع خاصة في ما يخص المصادقة النهائية على ورقة طريقة نشاط قطاع الطاقة و الطاقات المتجددة.
خلال الاجتماع الذي تم على مستوى الوزارة، استمع الوزير الى العروض التي تم تقديمها، وأعطى جملة من التوجيهات بخصوص الملفات موضوع النقاش.

رابط دائم : https://nhar.tv/x9Bkx
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer