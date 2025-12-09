عجال يترأس اجتماعًا لدراسة ملفات تسيير قطاع الطاقة والمصادقة على ورقة طريقة النشاط

أشرف وزير الطاقة و الطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، اليوم الثلاثاء، على أشغال اجتماع جمعه بعدد من الإطارات الرئيسية في دائرته الوزارية.

وقد خصص الاجتماع لدراسة عدد من الملفات المتعلقة بنشاط و تسيير القطاع خاصة في ما يخص المصادقة النهائية على ورقة طريقة نشاط قطاع الطاقة و الطاقات المتجددة.

خلال الاجتماع الذي تم على مستوى الوزارة، استمع الوزير الى العروض التي تم تقديمها، وأعطى جملة من التوجيهات بخصوص الملفات موضوع النقاش.