عجال يثمّن جاهزية سونلغاز لمواجهة تحديات صائفة 2025

ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجدّدة، الدكتور مراد عجال، اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، أشغال اجتماع الجمعية العامة لـ سونلغاز.

الاجتماع حضره كلٌّ من وزير المالية، ومستشار رئيس الجمهورية، والمدير العام بالنيابة لسونلغاز، والأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال شركات مجمّع سونلغاز، وأعضاء الجمعية العامة.

وبالمناسبة، أثنى عجال، على مستوى أداء سونلغاز في ضمان جودة واستمرارية الخدمة العمومية.

كما عبّر عجال، عن شكره لكافة عاملات وعمال سونلغاز نظير الجهود التي بذلوها خلال عام 2025. خاصة على مستوى جاهزيتهم في مواجهة تحديات صائفة 2025.

وأبدى الوزير دعمه لسونلغاز خلال المراحل القادمة والتي تشهد الكثير من التحديات، خاصة والجزائر تخطو خطوات مهمة نحو تحقيق برنامج الانتقال الطاقوي.

للإشارة، تناولت أشغال الاجتماع بالدراسة والمصادقة جملة من المواضيع المتعلّقة بنشاط سونلغاز.