عجال: يجب استكمال الإجراءات المتعلقة بإدماج الشركات قبل نهاية السنة

أكد الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، على ضرورة تكاتف جهود كل المعنيين لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإدماج الشركات قبل نهاية السنة الجارية.

وجاء هذا خلال، ترأس عجال، بمقر المديرية العامة لفرع سونلغاز-التوزيع، اجتماع خصصت أشغاله للوقوف. على مدى تقدم الإجراءات المتعلقة بإدماج الشركات، و هذا في إطار إعادة الهيكلة التي عرفها المجمع.

أبدى المسؤول الأول على سونلغاز إرتياحه عموما إزاء تقدم الملف، و أكد على ضرورة تكاتف جهود .كل المعنيين لاستكمال الإجراءات قبل نهاية السنة الجارية.

يشارأن هذا الإجتماع تم بحضور الإطارات المسيرة للمجمع و مسؤولي الفروع، و كذا الإطارات المكلفة بهذا الملف.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور