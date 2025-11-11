عجال يجتمع بإطارات سونلغاز لتقييم صيف 2025 والتحضير لصيف 2026

عقد وزير الطاقة والطاقات المتجدّدة، مراد عجال، اليوم الثلاثاء، أشغال اجتماع تقييمي مهم، جمعه بالمسؤولين الرئيسيين في شركات مجمّع سونلغاز.

وتناول جدول أعمال الاجتماع تقييم حصيلة مرور صيف 2025، ودراسة ملف التحضير لصيف 2026. إلى جانب فحص مستوى إنجاز عدد من المشاريع الطاقوية الهامة.

وحضر الاجتماع، الذي تم على مستوى المديرية العامة لسونلغاز، عدد من الإطارات الرئيسية في وزارة الطاقة والطاقات للمتجدّدة. إلى جانب الإطارات المسيرة في مجمّع سونلغاز المسؤولة خاصة عن النشاطات الرئيسية في المجمع.

وأكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، عجال، على ضرورة تنفيذ ورقة طريق فعالة تنسجم مع توجهات الحكومة التي تضع خدمة المواطنين وتحسين جودة الخدمة العمومية ضمن أولياتها.

كما قدّم عددا من التوجيهات التي ركّزت على ضرورة مضاعفة الجهود لتحسين الأداء، بالشكل الذي يرتقي لتطلعات المواطنين و يستجيب للبرامج التنموية للحكومة.