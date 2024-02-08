عجال يدعو الشركات الكورية الجنوبية إلى المشاركة في تنفيذ مشاريع المجمع

دعا الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال الشركة الكورية الجنوبية ”هيونداي للهندسة والإنجاز”. إلى المشاركة بقوة ضمن المناقصات التي يطلقها المجمع في مجالات الهندسة والإنجاز.

وحسبما أفاد به بيان للمجمع العمومي، فقد تمت جلسة عمل جمعت الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، بالرئيس التنفيذي للشركة الكورية الجنوبية، ريو سيونغان، بمقر المديرية العامة، بحضور عدد من الإطارات المسيرة من كلا الشركتين.

كما دعا عجال الطرف الكوري إلى المشاركة بقوة ضمن المناقصات التي تطلقها سونلغاز في مجالات الهندسة والإنجاز. مؤكدا أن سونلغاز تفتح أبوابها للتعاون مع شركات دولة كوريا الجنوبية. لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ جملة من المشاريع الإستراتيجية التي تعكف على تنفيذها. على غرار برنامج الطاقات المتجددة 15 ألف ميغاوات، ومشروع الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.

واستعرض الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مع الرئيس التنفيذي للشركة الكورية الجنوبية هيونداي للهندسة والانجاز. المخرجات المبدئية لحصة العمل التي جمعت الفريق المزدوج الذي تم تشكيلها يوم الثلاثاء. والمكلف باقتراح حلول للمشاكل المرتبطة بمشروع إنجاز محطة أوماش 03 ومستقبل شركة هينكو”.

وخلال هذا اللقاء أثنى الطرفان على الجهود التي بذلها فريق العمل وجو العمل الإيجابي الذي ميز جلسات النقاش. كما وجه الطرفان جملة من التوصيات للوصول إلى حلول لمختلف الملفات العالقة في أقرب الآجال في جو من الاحترام المتبادل ووفق مبدأ “رابح رابح”.