عجال يستقبل المفوضة المكلفة بالطاقة في الاتحاد الإفريقي..وهذا ما دار بينهما

استقبل الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، اليوم الأربعاء ، المفوضة الجديدة المكلفة بالبنية التحتية والطاقة في الاتحاد الإفريقي، ليراتو ما تابوجي، ووفد من الاتحاد الافريقي، وهذا تنفيذا لتوصيات السلطات العليا للبلاد الرامية لدعم ربط الدول الإفريقية بالطاقة الكهربائية ومرافقة التنمية.

وقد خصص اللقاء لبحث سبل ومساحات التعاون بين “سونلغاز” و هذه الهيئة الاقليمية الهامة. خاصة فيما يتعلق بدعم توسع سونلغاز في إفريقيا باعتبارها متعامل طاقوي رائد في المنطقة.

خلال اللقاء الذي تم على مستوى المديرية العامة. وبحضور وبحض ممثل وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وعدد من الإطارات المسيرة في “سونلغاز”، عبرت ليراتو ما تابوجي، عن اهتمام الاتحاد الافريقي بالاستفادة من الاستثمار في خبرة وإمكانيات سونلغاز اللافتة في مجال الطاقة. بالنظر إلى حاجة الدول الإفريقية الكبيرة للكهرباء خاصة، مؤكدة على ضرورة بعث التعاون بين “سونلغاز”. والهيئة التي تمثلها في مجال تعزيز تموين الدول الإفريقية بالطاقة.

من جانبه، أكد الرئيس المدير العام لـ “سونلغاز”، مراد عجال. أن “سونلغاز” تتقاسم نفس الرؤية والانشغالات مع الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بمساعي دعم تزويد الدول الإفريقية بالطاقة، مستعرضا في السياق الخبرة التي تمتلكها. سونلغاز في مختلف نشاطاتها (إنتاج نقل وتوزيع الكهرباء ونقل وتوزيع الغاز)، إلى جانب ما حققته “سونلغاز” في مجالات الصناعة، التكوين، الصيانة، التصدير وكذا الطاقات المتجددة.