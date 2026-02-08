عجال يستقبل وفدًا من المسؤولين التنفيذيين في مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا

استقبل وزير الطاقة والطاقات المتجدّدة، مراد عجال، اليوم الأحد وفدا من المسؤولين التنفيذيين في مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا. يترأسهم إثيوبيس تافارا، نائب رئيس المؤسسة.

وقد تناول اللّقاء الذي تم على مستوى مقروزارة الطاقة والطاقات المتجددة، بحث ومناقشة سبل توسيع مساحات الشراكة بين القطاع وهذه المؤسسة المالية العالمية على الصعيدين الوطني والدولي.

وأكد الوزير عجال على الدور الكبير الذي تلعبه الطاقة في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، مؤكدا مستوى الخبرة التي تمتلكها الجزائر عبر شركاتها ومؤسساتها و كفاءاتها الوطنية في كل سلسلة القيمة التي تخص قطاع الطاقة. من انتاج إلى نقل وتوزيع الكهرباء والغاز، إضافة إلى إمكانياتها الكبيرة في مجال الصناعات الكهربائية والتكوين و الهندسة.

هذا إلى جانب توجه الدولة الجزائرية للاستثمار في الطاقات المتجددة والطاقات النظيفة، مشيرا إلى مشروع انتاج الـ 15 ألف ميغاواط إلى آفاق 2035، الذي يتكفّل القطاع بإنجازها. هذه المؤشرات اعتبرها الوزير معطيات هامة، تؤكد مكانة الجزائر كشريك موثوق في دعم التنمية الطاقوية على الصعيد القاري (في إفريقيا).

من جانبه أكد إثيوبيس تافارا، على اهتمام مؤسسته المالية ببحث مساحات التعاون والشراكة مع قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، مركزا على محورين أساسيين للتعاون على الصعيدين الوطني والدولي. مقترحا مشروع شراكة في مجال تطوير انتاج الكهرباء عبر طاقة الرياح. أما قاريا فقد تم اقتراح الاستعانة بالخبرة الجزائرية في تحقيق التنمية الطاقوية في إفريقيا التي تعاني من نقص كبير في ربط المواطنين بالكهرباء.

من جانبه، عاد الوزير، الدكتور مراد عجال، إلى تأكيد حرص الجزائر على أن تكون شريكا استراتيجيا في رفع نسبة ربط المواطنين في إفريقيا بالكهرباء وتحقيق التنمية الطاقوية هناك. بالاستعانة بما حققته الجزائر من إنجازات هامة بكفاءاتها الوطنية في هذا المجال، مشدّدا على أهمية هذه الشراكة التي بات من الضروري تجسيدها على أرض الواقع.