عجال يشارك في أشغال الجمعية الـ19 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا

سيشارك الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، في أشغال الجمعية العامة التاسعة عشرة للبرلمان. بدعوة من برلمان البحر الأبيض المتوسط (APM)، وباستضافة من مجلس الشيوخ ومجلس النواب الإيطاليين. المزمع انعقادها في العاصمة الإيطالية روما يومي 20 و21 فيفري 2025.

وتعد هذه الجلسة فرصة هامة لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون بين مختلف الدول الأعضاء في مجال الطاقة، التنمية المستدامة، والتعاون الأورومتوسطي.

كما من المتوقع أن يشهد هذا الحدث حضور كبار المسؤولين الحكوميين، وأكثر من 300 مندوب من البرلمانات الوطنية والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والقطاع الإنتاجي والبعثات الدبلوماسية. وخبراء في مجالات الطاقة، والبيئة، والتنمية المستدامة، للتطرق إلى قضايا حيوية تتعلق بالأمن الطاقوي. بالإضافة كذلك إلى الابتكار في قطاع الطاقة، وتطوير سياسات مستدامة لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية. وتعزيز الحوار والتعاون في المناطق الأورومتوسطية والخليجية.

وتأتي مشاركة الرئيس المدير العام لسونلغاز عجال في هذا الحدث الدولي تأكيدا على الدور الريادي الذي تضطلع به الجزائر. في تطوير البنية التحتية الطاقوية وتعزيز الشراكات الدولية في مجال الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي.

كما تعكس هذه المشاركة إلتزام سونلغاز بتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة. بما يخدم التكامل الطاقوي في المنطقة.

للإشارة، برلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM) هو منظمة دولية تأسست سنة 2005 من قبل البرلمانات الوطنية التابعة لدول المنطقة الاورومتوسطية، بهدف صقل تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجهها المنطقة الاورومتوسطية ودول الخليج.

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