عجال يشدد على احترام الآجال في تنفيذ مشاريع قطاع الطاقة

أشرف وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، اليوم الثلاثاء، على أشغال اجتماع مصغّر خُصص لمتابعة مدى تقدم تنفيذ عدد من المشاريع والملفات ذات الأولوية المرتبطة بنشاط وتسيير قطاع الطاقة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ البرامج والمشاريع الاستراتيجية للقطاع وتعزيز آليات التنسيق والتقييم المستمر.

واحتضن مقر الوزارة أشغال الاجتماع بحضور الإطارات المركزية للوزارة ومسؤولي الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع، حيث تم تقديم عروض تقنية وتقييمية تناولت مختلف الملفات المدرجة في جدول الأعمال، إلى جانب استعراض مستوى تنفيذ القرارات والتوجيهات المنبثقة عن الاجتماعات السابقة، والوقوف على نسب تقدم المشاريع.

وفي ختام الاجتماع، أسدى وزير الطاقة والطاقات المتجددة جملة من التوجيهات والتعليمات الرامية إلى تعزيز وتيرة الإنجاز، وضمان المتابعة الدقيقة لمختلف البرامج والمشاريع، مع التأكيد على ضرورة احترام الآجال المحددة، وتحسين مستوى التنسيق بين مختلف الهياكل والمؤسسات التابعة للقطاع.