عجال يشدد على ضرورة احترام مبدأ الشراكة الجزائرية-الفرنسية وفقا لقاعدة “رابح رابح”

عقد الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال اجتماعا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع المدير العام لشركة سيديفار – فرنسا. ميشال مولا، وهذا في في إطار سلسلة اللقاءات التي تباشرها سونلغاز مع شركائها. أين شدد عجال على ضرورة احترام مبدأ الشراكة بين الطرفين الجزائري والفرنسي.وفقا لقاعدة رابح رابح التي تعتبر الركيزة الأساسية التي تؤسس عليها سونلغاز كل علاقاتها الداخلية والخارجية.

وأكدت الشركة في بيانها أن سونلغاز تعقد سلسلة لقاءات مع شركائها بهدف متابعة وتطوير مستوى شراكتها الخارجية القارية منها والأوروبية.

وخلال اجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، الذي تم على مستوى المديرية العامة لسونلغاز، وبحضور عدد من الإطارات. المسيرة في المجمع، استهل مراد عجال الأشغال بالتأكيد على أهمية الشراكة التي تجمع سونلغاز بشريكتها الفرنسية سيديفار.

وأشار ذات المصدر أن الطرفان ناقشا وضعية عديد الملفات ذات الصلة بشركة سيديفار – الجزائر، التي تم إنشاؤها سنة 2018. وهي وليدة الشراكة بين كل من سونلغاز ،سيديفار، آل إيلاك وايناقا، وهي الشركة المتخصصة في صناعة عوازل الخطوط الكهربائية.

كما أوضح عجال أن هذا الاجتماع يأتي للدفع بهذه الشراكة إلى مستوى أعلى وأهم وذلك من خلال اتخاذ القرارات. التي من شأنها استدراك التاخر على مستوى عديد المشاريع خاصة. وأن سونلغاز تعتبر فاعلا محوريا في إطار الاقلاعة الاقتصادية التي تشهدها الجزائر.

كما شدد الرئيس المدير العام لسونلغاز، على ضرورة احترام مبدا الشراكة بين الطرفين الجزائري والفرنسي. وفقا لقاعدة رابح رابح التي تعتبر الركيزة الأساسية التي تؤسس عليها سونلغاز كل علاقاتها الداخلية والخارجية.

المدير العام لشركة سيديفار الفرنسية: سونلغاز شريك استراتيجي ومهم بالنسبة لنا

أثنى ميشال مولا، المدير العام لشركة سيديفار – الفرنسية، على مستوى التعاون والشراكة مع سونلغاز. مؤكدا أن سونلغاز شريك استراتيجي ومهم بالنسبة لسيديفار. كما عبر ذات المسؤول عن الإرادة القوية لشركته لدعم هذا التعاون من خلال رفع كل العراقيل التي من شأنها تعطيل مستوى العمل بين الطرفين .

في هذا السياق، تناول جدول أعمال الاجتماع مناقشة جملة من الملفات والانشغالات التي تم طرحها من طرف الرئيس المدير العام لسونلغاز، السيد مراد عجال، والتي أكد ضمنها على حتمية اتخاذ قرارات مستعجلة وجادة بشأنها، خاصة فيما يتعلق بضرورة توقيع ملحق الشراكة بين الطريقين، وكذا اتخاذ قرار بخصوص موضوع انجاز مشروع القرن الخاص بتصنيع العوازل الزجاجية والانتهاء من سلسلة التجميع وكذا تسريع وتيرة تسليم بعض الطلبيات الخاصة بعوازل الخطوط الكهربائية وذلك في إطار تحضيرات سونلغازالصائفة 2024.