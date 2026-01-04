عجال يشرف على اجتماع يتعلّق بعدد من الملفات الخاصة بنشاط وتسيير القطاع

أشرف وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، اليوم الأحد، على أشغال اجتماع جمعه بعدد من الإطارات الرئيسية في دائرته الوزارية.

وقد خصّص الاجتماع لدراسة و فحص عدد من الملفات الخاصة بنشاط القطاع وتسييره، من بينها نموذج استهلاك الطاقة وملفات خاصة بنظام المعلوماتية.

وخلال اللقاء الذي تم على مستوى الوزارة، استمع الوزير إلى عدد من العروض بالخصوص، كما قدم جملة من التوجيهات الخاصة بالملفات موضوع النقاش.