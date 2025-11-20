عجال يطلق ورقة طريق لتعزيز التنمية الطاقوية والاجتماعية في الولايات 11 المستحدثة

أشرف وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم الخميس، على أشغال اجتماع خصِّص لدرلسة ملف تعزيز التنمية الطاقوية والاجتماعية في الولايات الـ11المستحدثة ضمن التقسيم الإداري الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وإعداد ورقة الطريق الخاصة بهذه العملية، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز هذه الولايات بمنشآت طاقوية من شأنها أن تدعم مستوى تموينها بالطاقة وترقية الخدمة العمومية للمواطنين وضمان استمراريتها.

خلال الاجتماع الذي جرى على مستوى الوزارة، بحضور عدد من الإطارات المسيّرة في الوزارة، ومسؤولين من مجمع سونلغاز يترأسهم المدير العام بالنيابة.

حيث استمع الوزير، مراد عجال، لعرض بخصوص الموضوع، وبالمناسبة، قدّم جملة من التعليمات و التوجيهات التي من شأنها جعل ورقة الطريق أكثر ديناميكية و فاعلية.