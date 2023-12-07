عجال يكشف موعد انطلاق أكاديمية وفاق سطيف خلال زيارته

قام المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال بزيارة إلى ولاية سطيف للوقوف على المشاريع الجديد في فريق “النسر الأسود”.

وقال الرئيس مراد عجال، في تصريح للموقع الرسمي للوفاق السطايفي “كان هناك لقاء مع أسرتي و أسرة وفاق سطيف كان مبرمجا من اجل تقييم مؤسسة وفاق سطيف، كان لي لقاء مع الوالي، انطلاق مشروع أكاديمية وفاق سطيف لكرة القدم، في الثلاثي الأول سيتم ترسيم الانطلاق في الأشغال”.

وأضاف رئيس المدير العام لمجمع سونلغاز “فيما يخص ترميم فندق فرنسا، إن شاء الله الأعمال الترميمية تنطلق في بداية شهر جانفي على أقصى تقدير”.

وختم عجال “قمت بالتقرب من الفريق و آسرة الوفاق والمدربين اليوم بالاجتماع معهم، و الحديث عن الميركاتو، كما وافقت على اقتراحات المدرب في جانفي”.

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