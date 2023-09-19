عجال يناقش مع السفير الإيطالي مشروع الترابط الكهربائي بين البلدين

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، سعادة سفير جمهورية إيطاليا في الجزائر، فاني بولييزي. حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وكذا مشروع الترابط الكهربائي بين البلدين.

وحسب بيان لسونلغاز تأتي هذه الزيارة تتمة للقاء سابق مع السفير الإيطالي. كانت فرصة لاستعراض طبيعة العلاقات الثنائية التي تجمع الجزائر مع إيطاليا في المجال الطاقوي.

وأكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، على ضرورة رفع مستوى التعاون الثنائي في هذه المجالات بالنظر لعديد القواسم المشتركة التي تربط بين البلدين المتوسطيين.

من جهته، فقد أعرب سعادة سفير جمهورية ايطاليا بالجزائر، عن استعداد بلده لتعزيز اهتمام الشركات الإيطالية بقطاع الكهرباء والغاز في الجزائر لما يمنحه من فرص للاستثمار و تبادل الخبرات.

يشار أن اللقاء حضره الذي تم بمقر المديرية العامة عدد من الإطارات المسيرة في مجمع سونلغاز.