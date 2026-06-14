عجال يناقش ملف استهلاك الطاقة مع وزير الدولة وزير المحروقات

عقد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، رفقة وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الأحد، اجتماعاً تنسيقياً. بمقر وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، بحضور إطارات سامية من الوزارتين.

وخصِّص هذا الاجتماع لدراسة ومناقشة ملف النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة، باعتباره أداة استراتيجية لتقييم تطور الطلب الوطني عليها واستشراف آفاقه المستقبلية. بما يساهم في تعزيز فعالية السياسات العمومية المتعلقة بها وترشيد استهلاكها.

كما شكل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى حول السبل الكفيلة بتحسين مؤشرات النجاعة الطاقوية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطاقوية الوطنية. بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ويعزز أمن الطاقة على المدى المتوسط والبعيد.

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