عجال يُنصب الرئيسة الجديدة للجنة ضبط الكهرباء والغاز

أشرف وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم الإثنين، على مراسيم تنصيبه الرئيسة الجديدة للجنة ضبط الكهرباء والغاز، باية شكيرد، بدلا من سابقتها وسيلة عتيمن. وهو التغيير الذي يأتي في إطار تعزيز الأداء المؤسساتي، وترسيخ مبادئ الحوكمة الجيدة.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، تمت مراسيم التنصيب التي تمت على مستوى الدائرة الوزارية للطاقة والطاقات المتجددة. وبحضور رؤساء ومسؤولي الهيئات القطاعية.

حيث أكد وزير الطاقة، على الدور المحوري الذي تضطلع به لجنة ضبط الكهرباء والغاز. باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتنظيم قطاع الطاقة، هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي. الذي يمسّ بشكل مباشر بالتنمية الاقتصادية وجودة الخدمة العمومية وأمن التزويد بالطاقة. و على الخطوات الهامة التي قطعتها هذه الهيئة منذ تنصيبها بتاريخ 24 جانفي 2005، لاسيما فيما يتعلق. بتنظيم ومراقبة سوق الكهرباء والغاز، وتحقيق المنافسة والشفافية في هذا القطاع الحيوي. من خلال ترسيخ الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع.

وبالمناسبة، ثمن عجال، الجهود التي قدًمتها المسؤولة السابقة للجنة ضبط الكهرباء و الغاز. مشيرا أن تنصيب المسؤولة الجديدة شكيرد باية، على رأس لجنة ضبط الكهرباء والغاز. يأتي في سياق يتماشى مع الرؤية الجديدة للقطاع، وترجمةً ورقة الطريق التي تنفذها وزارة الطاقة. والطاقات المتجددة، الرامية إلى إضفاء نفس جديد على المصالح التابعة لها وتعزيز ديناميكيتها، بما يمكّنها من الاضطلاع بمهامها. التنظيمية والرقابية بكفاءة وفعالية أكبر.متمنيا لها التوفيق في مهامها الجديدة، ومؤكدا مرافقتها ودعمها الكامل في الفترة القادمة.

