عجال يُستقبل من قبل رئيس الموزمبيق ويُبلّغه تحيات الرئيس تبون

استقبل مراد عجال، وزير الطاقة والطاقات المتجدّدة، اليوم الأربعاء، من طرف دانيال فرانسيسكو تشابو، رئيس جمهورية موزمبيق، ونقل عجال بالمناسبة رسالة تحية و تقدير من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لأخيه رئيس جمهورية موزبيق.

وجاء هذا خلال اليوم الثاني من برنامج زيارة عمل التي يقوم بها وزير الطاقة إلى مدينة مابوتو عاصمة موزمبيق. أين تم التطرق إلى أهداف هذه الزيارة التي تأتي في إطار متابعة ورقة الطريق الخاصة ببرنامج التعاون بين البلدين. وتجسيد جملة التعليمات التي تم إسداؤها من قبل رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون. عقب لقاءه الأخير بدانيال فرانسيسكو تشابو، رئيس جمهورية موزمبيق، شهر سبتمبر الفارط في الجزائر. حيث تم بحث سبل إرساء ديناميكية جديدة واعدة للشراكة بين البلدين.

وبعد لقاءه برئيس جمهورية موزمبيق، أشرف الدكتور مراد عجال، على تنشيط لقاء صحفي رد فيه على أسئلة الصحافة. بخصوص أهداف الزيارة وأبعادها. ليباشر بعدها والوفد المرافق له، سلسلة من اللقاءات والمحادثات الهامة مع وزراء و مستشاري رئاسة جمهورية موزمبيق، حيث تم عقد جلسة عمل أولية حول الزيارة و ما ستحمله من اقتراحات ومشاريع من شأنها الدفع بعجلة التعاون بين الدولتين الشقيقتين.

جدير بالذكر أن وزير الطاقة مراد عجال، وزير الطاقة كان مرفوقا خلال زيارة عمله لموزمبيق بعدد هام من المسؤولين الرئيسيين في قطاع الطاقة، على غرار رئيس المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي والرؤساء المديرون العامون لمؤسسات وطنية رائدة على غرار سونلغاز، سوناطراك ومجمع صيدال.

