عجال: 38 مليار دج لربط 35 منطقة صناعية بالكهرباء والغاز

كشف مراد عجال، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، أن شركة سونلغاز بادرت بالتمويل المسبق لعملية الربط بالكهرباء والغاز لفائدة 35 منطقة صناعية. بمبلغ يفوق 38 مليار دج.

وأضاف عجال خلال استماعه أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني. أنه تم تقليص عدد الشركات التابعة للمجمع من 26 شركة إلى 14. وعن المخطط الاستراتيجي للمجمع 2021 ـ 2035 أوضح لعجال أن إستراتيجيته ترتكز على توفير طاقة ناجعة ومسؤولة لضمان خدمة عمومية عالية الجودة والتنمية المستدامة.

كما أضاف عجال، أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، باشرت سونلغاز بربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية. بالإضافة كذلك إلى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والمناطق المعزولة بالكهرباء والغاز.

من جهته، أوضح المدير المركزي التجاري لسونلغاز، قوميدان إبراهيم، خلال الجلسة، أن حصيلة الإنجازات المسجلة، إلى غاية نوفمبر الماضي. سجلت مبادرة مجمع سونلغاز بالتمويل المسبق لعملية ربط 35 منطقة صناعية. تعرف أشغال تهيئة متقدمة وكذا وجود مستثمرين، بمبلغ يفوق 38 مليار دج.

أما فيما يتعلق بوضعية مشاريع ربط المستثمرات الفلاحية، قال أن حصيلة الإنجازات المسجلة، الى غاية نوفمبر الماضي، تتمثل في ربط أكثر من 25 الف مستثمرة. مشيرا أن نسبة التكفل بهذا البرنامج، بلغت 89 بالمائة، بتكلفة مالية بلغت أكثر من 71 مليار دج.

وبالنسبة للمناطق المعزولة، فقد بلغ عدد المشاريع المنجزة لغاية 30 نوفمبر الماضي، 2.677 مشروع كهرباء من مجموع 3.366، أي بنسبة 80 بالمائة. بالإضافة كذلك إلى 2.482 مشروع غاز من مجموع 2.982 أي بنسبة 83 بالمائة.

كما أفاد قوميدان، أنه وفيما يخص المنشآت الطاقوية، فقد تم إنجاز أكثر من 10.200 كم من شبكة توزيع الكهرباء. و اكثر من 17.200 كم شبكة توزيع الغاز. مضيفا أن عمليات ربط الزبائن بالكهرباء بلغت 67.196 عملية ربط وأكثر من 251.800 عملية ربط بالغاز.

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