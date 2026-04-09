عجال يبحث مع وزير الفلاحة وضعية ربط المشاريع الفلاحية الكبرى في الجنوب بالطاقة

استقبل مراد عجال، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، اليوم الخميس، نظيره وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين مهدي وليد.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بتجسيد برنامج ربط عدد من المشاريع الفلاحية الكبرى في ولايات الجنوب بالطاقة الكهربائية والغازية.

وحسب بيان للوزارة، فقد خصص هذا الاجتماع، الذي انعقد بمقر وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، وبحضور المدير العام لسونلغاز بالنيابة، وعدد من الإطارات الرئيسية من الوزارتين، لدراسة وفحص وضعية تقدم عمليات ربط هذه الاستثمارات الفلاحية الاستراتيجية.

إلى جانب بحث سبل تسريع وتيرة إنجازها، بما يضمن مرافقة فعالة لهذه المشاريع ودعم مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي.

ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بمشاريع: “بلدنا” لإنتاج الحليب المجفف، و”سيفيتال” لإنتاج الشمندر السكري، إضافة إلى مشروع المجموعة الإيطالية “بي.إف” لإنتاج الحبوب.

وخلال الاجتماع، تم تقديم عدد من العروض التقنية التي تبرز وضعية تقدم هذه المشاريع، لاسيما من طرف مجمع سونلغاز، المكلف بإنجاز مشاريع الربط بالكهرباء والغاز.

كما تبادل الطرفان جملة من الآراء والمقترحات الكفيلة ببلورة حلول عملية من شأنها تسريع وتيرة الإنجاز وضمان تجسيدها في احسن الآجال.